Трихолог Гайдайчук: неправильное питание является одной из причин облысения

Марина Гайдайчук, эксперт по превентивной медицине, дерматовенеролог, дерматолог и трихолог из Европейского медицинского центра (EMC), заявила, что неправильное питание является одним из факторов, способствующих облысению.
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