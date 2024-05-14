В Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства солдат ВСУ

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что план-перехват объявлен в Харьковской области из-за массового бегства военнослужащих Вооруженных сил Украины из зоны активных боевых действий.
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