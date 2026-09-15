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В России нашли пропавшую без вести 16-летнюю беременную девушку

В России нашли пропавшую без вести 16-летнюю беременную девушку

В Нижнем Новгороде была найдена 16-летняя школьница, находившаяся на восьмом месяце беременности, которая ранее пропала.

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