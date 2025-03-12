Финны считали Советский Союз слабым и совершенно не думали, что получат достойный отпор.фото: wikipedia.
Как 85 лет назад закончилась советско-финская война
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МН
Михаил Непомнин
Ну финны и пидоры. Не только красных пытались колошматиить , но и белых. И это страна, которая только в 1917 году стала независимой. Чтобы сейчас угомонить разошедшихся не по детски финнов, надо бы вторую Зимнюю войну устроить. Чтобы граница шла в 5 км. от Хельсинки. Энергоресурсы дешевые от нас получали, и водкой дешевой упивались вв турпоездках по Ленинграду. Чего еще не хватало , чтобы жить мирно!? Нет. Задираются.
Ответить
1 час.
ШКИПЕР
Все чухонцы, проебалты и финны - это неблагодарные квазигосударства , которые образовались благодаря большевикам.
Ответить
27 мин.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Достаточно лишить горячих финских парней выхода к морю, как и хохлов, прибалтов и т.д и все, пожизненно будут стоять на окорочках перед Россией...
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии