Как 85 лет назад закончилась советско-финская война

МН

Михаил Непомнин

Ну финны и пидоры. Не только красных пытались колошматиить , но и белых. И это страна, которая только в 1917 году стала независимой. Чтобы сейчас угомонить разошедшихся не по детски финнов, надо бы вторую Зимнюю войну устроить. Чтобы граница шла в 5 км. от Хельсинки. Энергоресурсы дешевые от нас получали, и водкой дешевой упивались вв турпоездках по Ленинграду. Чего еще не хватало , чтобы жить мирно!? Нет. Задираются.