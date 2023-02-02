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Помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что армия РФ обстреляла колонны ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

Помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что армия РФ обстреляла колонны ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

Помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил об обстреле колонн ВСУ, передвигавшихся по трассе Часов Яр — Артемовск.

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