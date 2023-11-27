Посол ФРГ рассказал о выделении «Укрэнерго» €300 млн на ремонт энергосетей

Посол ФРГ на Украине Мартин Йегер в понедельник, 27 ноября, сообщил о передаче Германией украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» более €300 млн на поддержку ремонта и модернизации энергосетей.
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