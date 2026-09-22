Минобрнауки анонсировало масштабные изменения в правилах приема в вузы

Изменения затрагивают перечень вступительных испытаний, систему индивидуальных достижений, правила для олимпиад и платного обучения Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект поправок к порядку приема абитуриентов в университеты и к перечню вступительных испытаний — они должны вступить в силу со следующего учебного года.