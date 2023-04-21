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Украинские СМИ: в контролируемом ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Украинские СМИ: в контролируемом ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Два взрыва прозвучали в городе Запорожье, который подконтролен украинским властям. Об этом сообщило местное издание «Общественное» со ссылкой на корреспондентов с места событий.

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