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Ромащенко об 1:1 с «Краснодаром»: «Ахмат» должен выжимать максимум из моментов. Жаль, что подвела реализация»

Ромащенко об 1:1 с «Краснодаром»: «Ахмат» должен выжимать максимум из моментов. Жаль, что подвела реализация»

«Мы довольны набранным очком. Безусловно, у нас был тяжелый соперник, очень мастеровитый. Какие‑то вещи нам сегодня удавались, какие‑то — в меньшей степени.

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