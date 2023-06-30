Военное обозрение

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Закупка американских истребителей F-35 и боеприпасов к ним обойдётся Чехии в сумму более пяти миллиардов долларов

Закупка американских истребителей F-35 и боеприпасов к ним обойдётся Чехии в сумму более пяти миллиардов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную поставку Чехии американских истребителей F-35, теперь потенциальную сделку должен одобрить Конгресс, но это уже формальности.

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