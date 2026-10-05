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Кто же станет следующим нобелевским чемпионом по физике в 2026 году?

Каждый год мир с нетерпением ждет объявления лауреатов Нобелевской премии по физике. А в 2026-м, по мнению экспертов, шансы на победу у удивительных исследователей, чьи работы изменили наше понимание технологий и науки.

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