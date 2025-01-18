Взятый в плен украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко заявил, что украинцев в Британии и Франции считают людьми низшего сорта и он на себе ощутил это.
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