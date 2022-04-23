Popcaketv

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Фанаты в Лос-Анджелесе чуть не убили BTS

Фанаты в Лос-Анджелесе чуть не убили BTS

На днях парни из южнокорейской к-поп группы BTS вернулись в Сеул после нескольких концертов в США. Теперь все социальных Сети завалены видео с грандиозных выступлений парней.

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