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Антифашист

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Украина нанесла массированный удар по России. Удалость сбить 276 дронов. Есть погибшие и раненые

Украина нанесла массированный удар по России. Удалость сбить 276 дронов. Есть погибшие и раненые

Минувшая ночь вновь стала напряженной для российских систем противовоздушной обороны. В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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