"Русское лото" – развод или реальный шанс на победу: Чему верить?

Лотерейный бизнес в России – насколько он легален и прозрачен? Можно ли заручиться поддержкой удачи? Легко ли встретить победителя-миллионера на улице?Иногда, делясь с кем-то радостными событиями или личными новостями, можно натолкнуться на неадекватную реакцию собеседника.