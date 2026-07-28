Мнение: «Популизм – главная черта режима Зеленского», – Ольга Дегтярева

Кандидат политических наук, доцент Президентской академии РАНХиГС Санкт-Петербург, политолог Ольга Дегтярева в программе «Мнение» прокомментировала новость о том, что Владимир Зеленский обозначил приоритеты для нового руководства вооруженных сил Украины.
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