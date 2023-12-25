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Косачев заявил о возможном непризнании миром новых границ США на шельфе в Арктике

Косачев заявил о возможном непризнании миром новых границ США на шельфе в Арктике

Госдеп США незаконно заявил о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, в том числе в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе, международное сообщество имеет право не признать новые границы.

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