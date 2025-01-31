Всё шикарно промариновалось – такое чудо получилось! Лук и морковь тоже на улёт ушли, вместе с мясом

Вячеслав Дегтярев

да они прикалываются.... а вы всё в серьёз приняли..... - мясо мелко нарезать сырое залить уксусом и добавить все перечисленные специи и через час уже можно употреблять... но эту закуску делают из рыбы и называется эта закуска ХЕ - корейское блюдо....... а эта барышня фигни нагородила - варёное мясо и так можно СОЖРАТЬ в прикуску с её перечисленными специями запивая бульоном.......😂😂😂....👍 полезней и сытней будет........😎..