И хотя на первый взгляд кажется, что это просто мясо с луком, на самом деле — это хитрая закуска, которую невозможно забыть! 🛒 Что нам понадобится? Свинина – 800-900 г (получается около 600 г отварного мяса) Лук – 2 шт.
Всё шикарно промариновалось – такое чудо получилось! Лук и морковь тоже на улёт ушли, вместе с мясом
Комментарии
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МЗ
Мак Зимородок
Здесь она не нужна.
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15 час.
Вячеслав Дегтярев
да они прикалываются.... а вы всё в серьёз приняли..... - мясо мелко нарезать сырое залить уксусом и добавить все перечисленные специи и через час уже можно употреблять... но эту закуску делают из рыбы и называется эта закуска ХЕ - корейское блюдо....... а эта барышня фигни нагородила - варёное мясо и так можно СОЖРАТЬ в прикуску с её перечисленными специями запивая бульоном.......😂😂😂....👍 полезней и сытней будет........😎..
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5 час.
Вячеслав Дегтярев
мясо мелко нарезать сырое залить уксусом и добавить все перечисленные специи и через час уже можно употреблять... но эту закуску делают из рыбы и называется эта закуска ХЕ - корейское блюдо....... а эта барышня фигни нагородила - варёное мясо и так можно СОЖРАТЬ в прикуску с её перечисленными специями запивая бульоном........... полезней и сытней будет..........😎😂😂😂............
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5 час.
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