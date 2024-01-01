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Добрый Мир

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Ставка на пятое поколение - существенно вырос заказ на новейшие истребители Су-57.

Ставка на пятое поколение - существенно вырос заказ на новейшие истребители Су-57.

3 дня назад 12K прочитали То, что напрашивалось само собой, наконец-то произошло - скромную серию из почти 80 истребителей Су-57 решили заметно увеличить.

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