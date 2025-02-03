Видео: полиция Петербурга задержала группу подростков, создавших телеграм-канал для трэш-блогинга

Они сознались в своих противоправных действиях В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму обнаружили телеграм-канал, где молодые люди провоцируют прохожих на улице, создавая конфликтные ситуации и оскорбляя их на национальной почве.