«Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео)

Андрей этот спикер новороссии знает всё и про всех в мире.Для него нет тайн ни у Байдена, ни у зеленского, ни у Путина.😀😀😀

Сергей Васильев Таким боеспособным подразделением не разбрасываются. Хотя это будет нарушением соглашения с Америкой на долгосрочное противостояние: ни победы, ни поражения ни у той, ни у другой стороны