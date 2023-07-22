«Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео)
Новость о возвращении частной военной компании «Вагнер» в ратное мужское дело сообщил Евгений Пригожин, которого переносчики слухов уже успели и посадить, и похоронить, и расстрелять.
Комментарии
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этот спикер новороссии знает всё и про всех в мире.Для него нет тайн ни у Байдена, ни у зеленского, ни у Путина.😀😀😀
Таким боеспособным подразделением не разбрасываются. Хотя это будет нарушением соглашения с Америкой на долгосрочное противостояние: ни победы, ни поражения ни у той, ни у другой стороны
А Штаты хотя бы одно соглашение с Россией не нарушают? С мошенниками нельзя быть до конца честными.
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