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«Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео)

«Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео)

Новость о возвращении частной военной компании «Вагнер» в ратное мужское дело сообщил Евгений Пригожин, которого переносчики слухов уже успели и посадить, и похоронить, и расстрелять.

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Комментарии
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Андрей
этот спикер новороссии знает всё и  про всех в мире.Для него нет тайн ни у Байдена, ни у зеленского, ни у Путина.😀😀😀
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18 час.
Сергей Васильев
Таким боеспособным подразделением не разбрасываются. Хотя это будет нарушением соглашения с Америкой на долгосрочное противостояние: ни победы, ни поражения ни у той, ни у другой стороны
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17 час.
N
Nata
А Штаты хотя бы одно соглашение с Россией не нарушают? С мошенниками нельзя быть до конца честными.
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17 час.

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