Помогаем помидорам не болеть: профилактика в летний сезон для большего урожая

Болезни томатов в теплицах и открытом грунте могут привести к значительным потерям урожая. Своевременная профилактика кладоспориоза, фитофтороза, альтернариоза и вершиной гнили поможет сохранить здоровье растений и увеличить их продуктивность.
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