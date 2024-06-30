Steak Lovers
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Steak Lovers

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Помогаем помидорам не болеть: профилактика в летний сезон для большего урожая

Помогаем помидорам не болеть: профилактика в летний сезон для большего урожая

Болезни томатов в теплицах и открытом грунте могут привести к значительным потерям урожая. Своевременная профилактика кладоспориоза, фитофтороза, альтернариоза и вершиной гнили поможет сохранить здоровье растений и увеличить их продуктивность.

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