«Зависть — мерзкое чувство», — Пугачева дала интервью о своей жизни

Ксения Собчак в интервью прошлых лет смогла убедить Пугачеву сделать съемки интервью. Певица дала ответы на многие вопросы, но отказалась признавать то, на что намекала Ксения: рядом с Примадонной всегда были слабые мужчины.
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