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Российский БПЛА нанёс удар по бункеру ВСУ: Кто ликвидирован

Российский БПЛА нанёс удар по бункеру ВСУ: Кто ликвидирован

Российский БПЛА совершил прицельный удар по бункеру ВСУ в Херсонской области. Какие элитные подразделения могли находиться в этом укрытии, кого удалось ликвидировать, и что известно о новом тяжёлом БПЛА-разведчике?Группировка войск "Днепр" успешно атаковала бункер с украинскими военнослужащими, используя новейший тяжёлый БПЛА "Мерлин-ВР".

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