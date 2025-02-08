Российский БПЛА нанёс удар по бункеру ВСУ: Кто ликвидирован

Российский БПЛА совершил прицельный удар по бункеру ВСУ в Херсонской области. Какие элитные подразделения могли находиться в этом укрытии, кого удалось ликвидировать, и что известно о новом тяжёлом БПЛА-разведчике?Группировка войск "Днепр" успешно атаковала бункер с украинскими военнослужащими, используя новейший тяжёлый БПЛА "Мерлин-ВР".