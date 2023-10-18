Поклонники заподозрили 54-летнюю Буланову в третьей беременности

Артистку Татьяну Буланову заподозрили в третьей беременности, пишет «Комсомольская правда».На вечере памяти Юрия Шатунова артистка надела серебристое длинное платье, поклонники обратили внимание на заметное округление ее талии во время выступления.
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