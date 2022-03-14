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В России на основе «громовержца» Су-39 разрабатывается современный истребитель

В России на основе «громовержца» Су-39 разрабатывается современный истребитель

В ближайшем будущем российская армия получит на вооружение новые виды истребителей. Наследие советских конструкторов в оружейной тематике на столько огромное, что будущие поколения смогут еще очень долго развивать ранее нереализованные идеи.

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