В России на основе «громовержца» Су-39 разрабатывается современный истребитель

Будни мужчин. Все что нам интересно

В ближайшем будущем российская армия получит на вооружение новые виды истребителей. Наследие советских конструкторов в оружейной тематике на столько огромное, что будущие поколения смогут еще очень долго развивать ранее нереализованные идеи.