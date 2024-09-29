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Минувшей ночью Кубань атаковали БПЛА

Минувшей ночью Кубань атаковали БПЛА

Один из беспилотников взорвался при падении и повредил жилой дом.На Кубани в ночь с 28 на 29 сентября были сбиты вражеские беспилотники.

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