Президент Джо Байден. 22 липня 2022 р. (архівне фото) Самопочуття президента Байдена значно покращилося У четвер у глави Білого дому було виявлено COVID-19 з легкими симптомами Стан здоров'я президента Джо Байдена, у якого минулого четверга було діагностовано COVID-19, значно покращилося, і основним симптомом захворювання тепер є біль у горлі, повідомив у неділю […] Сообщение Самопочуття президента Байдена значно покращало появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.