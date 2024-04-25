За организацию летнего отдыха детей в Мангистау будет персонально отвечать руководитель управления образования

Об этом было заявлено во время аппаратного совещания Министерства просвещения РК совместно с региональными управлениями образования, подведомственными организациями и методическими кабинетами, которые обсудили вопросы организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей «Лето - 2024».