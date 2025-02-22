В США заявили, что не собираются обременять Украину контролем над активами

Взятие под контроль физических активов Украины, носящее обременительный для нее характер, не входит в планы США, заявил министр финансов США Скотт Бессент 22 февраля в статье, опубликованной изданием Financial Times.
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