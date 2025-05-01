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Эксперт Шкуматов: автопарку России грозит двукратное сокращение

Эксперт Шкуматов: автопарку России грозит двукратное сокращение

Продажи новых автомобилей сильно сокращаются, а подержанные машины постепенно выходят из строя.Россия рискует столкнуться с катастрофическим дефицитом новых автомобилей, что приведет к уменьшению автопарка вдвое в течение следующих пяти-десяти лет.

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