Эксперт Шкуматов: автопарку России грозит двукратное сокращение

Продажи новых автомобилей сильно сокращаются, а подержанные машины постепенно выходят из строя.Россия рискует столкнуться с катастрофическим дефицитом новых автомобилей, что приведет к уменьшению автопарка вдвое в течение следующих пяти-десяти лет.