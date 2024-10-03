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Русская весна

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На Украине предложили ставить женщин на военный учет

На Украине предложили ставить женщин на военный учет

Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной.

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