В РАНХиГС заявили, что изъятие активов России разрушит «финансовую пирамиду» США

Доктор экономических наук и проректор РАНХиГС Андрей Марголин рассказал «Звезде», из-за чего правительство США все еще не забрало активы России, замороженные в странах Запада, и объяснил, чем этот шаг навредит самим Штатам.
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