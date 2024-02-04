Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В РАНХиГС заявили, что изъятие активов России разрушит «финансовую пирамиду» США

В РАНХиГС заявили, что изъятие активов России разрушит «финансовую пирамиду» США

Доктор экономических наук и проректор РАНХиГС Андрей Марголин рассказал «Звезде», из-за чего правительство США все еще не забрало активы России, замороженные в странах Запада, и объяснил, чем этот шаг навредит самим Штатам.

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