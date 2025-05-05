В Петрозаводске водитель сбил ребенка и уехал с места происшествия

30 апреля в 13.14 в районе дома № 10 на Скандинавском проезде неустановленный водитель на неустановленной машине при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу и наехал на несовершеннолетнего пешехода, об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.