В Петрозаводске водитель сбил ребенка и уехал с места происшествия

30 апреля в 13.14 в районе дома № 10 на Скандинавском проезде неустановленный водитель на неустановленной машине при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу и наехал на несовершеннолетнего пешехода, об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
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