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Царьград

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Ирина Гехт: В НАО начнут выплачивать 300 тысяч рублей за рождение ребенка

Ирина Гехт: В НАО начнут выплачивать 300 тысяч рублей за рождение ребенка

Глава НАО Ирина Гехт сообщила о введении выплаты в 300 тыс. рублей при рождении первого или второго ребенка.

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