ТАСС: мошенники начали красть банковские данные студентов по звонкам в WhatsApp

Мошенники начали звонить в WhatsApp студентам, зарегистрированным на портале "Современная цифровая образовательная среда" (СЦОС) Минобрнауки РФ, с целью увидеть их экран авторизации на портале "Госуслуги".
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