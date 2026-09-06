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«Тур Британии». Политт выиграл 5-й этап, Велленс победил в общем зачете, Жаклен – 51-й

Бельгийский велогонщик Тим Велленс победил в общем зачете многодневки «Тур Британии», олимпийский чемпион по биатлону Эмильен Жаклен занял 51-е место.

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