Мощи Дмитрия Донского доставили в Главный Храм Южного военного округа

Малый ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставили в Главный Храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
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