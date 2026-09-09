Об увольнении Сэма Альтмана из OpenAI уже сняли фильм. В нём сыграл Юра Борисов

Эндрю Гарфилд сыграл главу OpenAI, а Юра Борисов — Илью Суцкевера Кинокомпания Neon выпустила трейлер фильма «Искусственный» (Artificial), посвященного OpenAI и одному из самых громких корпоративных конфликтов последних лет.
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