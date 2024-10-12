Вильфанд: в Москве зимой прогнозируются морозы до -25°С

В столичном регионе грядущей зимой прогнозируются морозы до -25°С, снег уже покрыл 70% России. Об этом рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает "Интерфакс".
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