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Вильфанд: в Москве зимой прогнозируются морозы до -25°С

Вильфанд: в Москве зимой прогнозируются морозы до -25°С

В столичном регионе грядущей зимой прогнозируются морозы до -25°С, снег уже покрыл 70% России. Об этом рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает "Интерфакс".

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