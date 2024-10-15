Юрий Баранчик: Нанесет ли потеря Приднестровья критический урон России?

Нанесет ли потеря Приднестровья критический урон РоссииНе соглашусь с уважаемым коллегой Алексеем Живовым относительно того, что есть разница между нападением НАТО на Приднестровье и Крым, а также Калининград.
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