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Царьград

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Робот-курьер протаранил припаркованную машину и дождался владельца

Робот-курьер протаранил припаркованную машину и дождался владельца

Робот-доставщик после столкновения вернулся на тротуар, но покидать место аварии не стал.В Москве робот-курьер стал участником дорожного происшествия – устройство съехало с тротуара и упало на стоявшую у бордюра легковушку.

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