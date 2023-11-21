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Ротенберг о Грязнове: «В последних играх у нас рекорды по блокам за всю историю СКА, думаю. Гордимся воспитанниками, которые могут помочь в любой ситуации»

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1) игроки клуба из Петербурга суммарно заблокировали 21 бросок.

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