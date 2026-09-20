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Немцы высмеивают Бербок за ошибку с Колумбийским университетом

Бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок высмеивают из-за ее публичных высказываний и нового места работы в Колумбийском университете, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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