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    Только без остановок или в теплушках, но вагоны не открывать, иначе разбегутся.Казахи красавцы!

Новогодний апгрейд, клавиатура MonsGeek и костыль для видеокарты

Новогодний апгрейд, клавиатура MonsGeek и костыль для видеокарты

А вам что подарили на Новый год? Мне, кроме всего прочего, механическую клавиатуру. Несколько месяцев назад я обнаружил, что в мире существует огромное сообщество любителей клавиатур, которые собирают их из специальных запчастей: отдельно корпус и плата, отдельно клавиши, отдельно переключатели — свитчи.

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