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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

USD/TRY: растет под отметкой $9.6400

USD/TRY: растет под отметкой $9.6400

USD/TRY затрудняется продолжить рост в преддверии важных событий Недельное горизонтальное сопротивление ограничивает рост  к рекордному максимуму Многочисленные уровни поддержки ожидаются ни USD/TRY затрудняется продолжить рост в преддверии важных событий Недельное горизонтальное сопротивление ограничивает рост  к рекордному максимуму Многочисленные уровни поддержки ожидаются ниже $9.

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