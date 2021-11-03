USD/TRY: растет под отметкой $9.6400

USD/TRY затрудняется продолжить рост в преддверии важных событий Недельное горизонтальное сопротивление ограничивает рост к рекордному максимуму Многочисленные уровни поддержки ожидаются ни USD/TRY затрудняется продолжить рост в преддверии важных событий Недельное горизонтальное сопротивление ограничивает рост к рекордному максимуму Многочисленные уровни поддержки ожидаются ниже $9.