«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Запуск ракеты «Ангара-А5» / © «Роскосмос» Кроме того, в прошлом году космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной продолжительности космических полетов — 1110 суток 14 часов 58 минут и 43 секунды.