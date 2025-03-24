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Петербургский дневник

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Настрой российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим

Настрой российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим

Совместное заявление сторон по итогам встречи опубликуют 25 марта Настрой российской делегации после переговоров с представителями Соединенных Штатов в Эр-Рияде был хорошим, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

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