Настрой российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим

Совместное заявление сторон по итогам встречи опубликуют 25 марта Настрой российской делегации после переговоров с представителями Соединенных Штатов в Эр-Рияде был хорошим, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
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