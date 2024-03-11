EJ: Канада не может отправить Украине закупленный у США ЗРК NASAMS

Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert Поставка закупленного Канадой у США зенитно-ракетного комплекса NASAMS задерживается из-за бюрократических проволочек производителя, заявил Edmonton Journal канадский министр обороны Билл Блэр.
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