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Политика как она есть

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Китай призвал США раскрыть данные о своих биолабораториях по всему миру

Китай призвал США раскрыть данные о своих биолабораториях по всему миру

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США нужно прекратить выступать с ложными обвинениями в отношении других стран и раскрыть информацию о работе американских биологических лабораторий по всему миру.

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